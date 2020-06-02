Призер юношеской Олимпиады из Казахстана ушел в профи-бокс

Ранее в профи ушел действующий бронзовый призер чемпионата мира Турсынбай Кулахмет.

Серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2018 года по боксу Талгат Шайкен приняли решение уйти из любительского бокса и теперь будет представлять страну на профессиональном ринге, передает zakon.kz.

Уважаемые друзья, выражаю вам большой рахмет за поддержку и хочу вам сообщить о своем переходе в профессиональный бокс. Я подписал контракт с одной из ведущих мировых менеджерских компаний МТК GLOBAL и теперь постараюсь радовать казахстанцев успешным выступлением на профи ринге, - написал Талгат на своей странице в Instagram.

По информации Sporttime.kz, в 2019 году Талгат Шайкен успешно стартовал на взрослом ринге и ураганом прошелся по соперникам на республиканском первенстве прошедшем в Кызылорде в рамках Спартакиады народа Казахстана. Уроженец Акмолинской области уже в любителях зарекомендовал себя нокаутером, не раз отправляя противников на настил ринга. Глава менеджерской компании MTK GLOBAL KAZAKHSTAN Аскар Салыкбаев сообщил изданию, что подписание контракта с одним из ведущих боксеров страны – эта инвестиция на дальнюю дистанцию.

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