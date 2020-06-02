Призер юношеской Олимпиады из Казахстана ушел в профи-бокс
Ранее в профи ушел действующий бронзовый призер чемпионата мира Турсынбай Кулахмет.
Серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2018 года по боксу Талгат Шайкен приняли решение уйти из любительского бокса и теперь будет представлять страну на профессиональном ринге, передает zakon.kz.
Уважаемые друзья, выражаю вам большой рахмет за поддержку и хочу вам сообщить о своем переходе в профессиональный бокс. Я подписал контракт с одной из ведущих мировых менеджерских компаний МТК GLOBAL и теперь постараюсь радовать казахстанцев успешным выступлением на профи ринге, - написал Талгат на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Құрметті жанкүйерлер, Алланын қолдауымен кәсипқой боксқа ауыстым. МТК GLOBAL менеджерлік командасымен контрактқа қол қойдым. Мақсатқа жету үшің қолымнан келгенше бар күшім саламын! Альхамдулилля! Уважаемые друзья, выражаю вам большой рахмет за поддержку и хочу вам сообщить о своем переходе в профессиональный бокс. Я подписал контракт с одной из ведущих мировых менеджерских компаний МТК GLOBAL и теперь постараюсь радовать казахстанцев успешным выступлением на профи ринге!
По информации Sporttime.kz, в 2019 году Талгат Шайкен успешно стартовал на взрослом ринге и ураганом прошелся по соперникам на республиканском первенстве прошедшем в Кызылорде в рамках Спартакиады народа Казахстана. Уроженец Акмолинской области уже в любителях зарекомендовал себя нокаутером, не раз отправляя противников на настил ринга. Глава менеджерской компании MTK GLOBAL KAZAKHSTAN Аскар Салыкбаев сообщил изданию, что подписание контракта с одним из ведущих боксеров страны – эта инвестиция на дальнюю дистанцию.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!