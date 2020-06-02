Как работают медики в колонии особого режима

Бывали разные случаи.

Работать в колонии медицинским работником это большая ответственность. Врачи не забывают про свою клятву Гиппократа вне зависимости от того, кому оказывают медицинскую помощь, передает zakon.kz.

Работаю в учреждении ОВ 156/20 Восточно – Казахстанской области уже более 18 лет. В начале 2001 года закрылась больница, где я работала после окончания колледжа. Работу в колонии нашла случайно по объявлению. Пришла, сдала документы и сразу приступила к работе. В то время это была тюрьма строгого режима, а здесь была противотуберкулезная зона. В первый свой рабочий день, очень хорошо помню. Я волновалась, боялась. Тогда мне было 25 лет, - сказала старшая медсестра Назгуль Иманмазатова.

В учреждении работает 8 сотрудников медицинского персонала, ежедневно они общаются с преступниками и лечат их. По информации Департамента УИС по ВКО, медчасть находится внутри колонии. Сейчас здесь свой тюремный срок отбывают убийцы, насильники и рецидивисты, то есть, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.





С 2017 года всех туберкулезников вывезли в Караганду, а к нам прибыли осужденные, которые находятся на особом режиме. Если честно, само название "особый режим" меня насторожило. Как и в других больницах осужденные здесь находятся с разными заболеваниями. Есть больные, которые состоят на учете у врачей-психиатров". Однако с сравнением с гражданским сектором, здесь атмосфера немного другая. Все наши пациенты – это заключенные. Они не простые люди, бывали моменты, когда они угрожают нам и проявляют агрессию. В такие моменты я не спорю с больным, сразу нажимаю на тревожный сигнал, и вызываю наряд контролеров, которые в течение минуты прибывают к нам, - поведала старшая медсестра.

Она вспомнила случай, когда в 2015 году, когда еще была противотуберкулезная больница, у одного из осужденных открылось легочное кровотечение как осложнение туберкулеза. Кровь внезапно пошла из легких больного.

Так, как я была дежурная в ту ночь оказала помощь и остановила кровь. Считаю что, спасла ему жизнь. Ведь если, опоздала бы, он бы умер. В такие моменты, когда боремся за жизнь осужденного, становятся страшно, боимся за жизнь каждого осужденного. Их осудили, они отбывают свой срок – они осужденные, а для меня первую очередь они пациенты. Моя профессия мне нравится, ведь мы делаем доброе дело», - вспомнила медсестра.

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