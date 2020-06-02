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В Павлодарской области упавшее дерево убило 16-летнего парня

Молодой человек скончался в больнице.

Фото : sterhluki.ru2 июня 2020, 10:26

В Павлодарской области бушует непогода, сообщает zakon.kz.

По информации ДЧС области, ненастная погода и сильный ветер сорвал крыши зданий в некоторых районах области и повалил забор в областном центре. В Аксу ветер сорвал кровлю сельского дома культуры на площади 80 квадратных метров.

Также в селе Енбекши Железинского района в результате порыва ветра до 18 м/с сорвана кровля с здания Енбекшинской общеобразовательной средней школы на площади 240кв.м. В областном центре сильным ветром были повалены деревья и нанесен вред имуществу жителей, в первую очередь это автомобили, на которые упали деревья.

Кроме того, в районном центре Баянаульского района на территории частного двора на парня упало дерево.

Шестнадцатилетний юноша был направлен в центральную районную больницу с диагнозом: перелом поясницы и бедренной кости ноги. Молодой человек скончался в больнице, - говорится в сообщении.

С прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.


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