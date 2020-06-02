На какую поддержку могут рассчитывать специалисты, приехавшие работать в село

В частности, предоставляется подъемное пособие и социальная поддержка на приобретение или строительство жилья.

Министр национальной экономики РК своим приказом от 27 мая 2020 года внес изменения в Правила предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, передает zakon.kz.

В частности, предоставляется подъемное пособие и социальная поддержка на приобретение или строительство жилья.

Так, в качестве такой меры предоставляется бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья. Он не может быть использован на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает.

Бюджетные кредиты предоставляются местным исполнительным органам областей посредством заключения кредитных договоров на следующих условиях:

- с последующим предоставлением специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, для приобретения или строительства ими жилья в тенге сроком до пятнадцати лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых;

- период освоения кредитов исчисляется с момента перечисления кредитов со счета кредитора и составляет 22 месяца.

Акиматы на предстоящий период формируют перечень востребованных специальностей в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, который в течение одного рабочего дня размещается на интернет-ресурсе акимата района (города областного значения), сайте www.egov.kz и предоставляется в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для сведения.

В перечне указывается наименование и количество услугополучателей, и/или их специальностей, по которым будут оказаны меры социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья на предстоящий период.

Акиматы, маслихаты ежегодно принимают решение о предоставлении мер социальной поддержки специалистов в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья.

Предоставление приехавшим специалистам подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья осуществляется в пределах выделенных сумм, согласно планам финансирования по обязательствам и платежам на соответствующий финансовый год.

Для получения мер социальной поддержки специалист или его представитель по нотариально удостоверенной доверенности предоставляет через Госкорпорацию либо в электронном формате через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) при получении подъемного пособия:

заявление;

документ, удостоверяющий личность (для идентификации);

копия диплома об образовании;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы.

2) при получении бюджетного кредита на приобретение жилья:

заявление;

документ, удостоверяющий личность (для идентификации);

копия диплома об образовании;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы;

свидетельство о государственной регистрации заключения брака (супружества, если состоит в браке) для идентификации;

отчет из Кредитного бюро;

3) при получении бюджетного кредита на строительство жилья:

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

документ, удостоверяющий личность (для идентификации);

копия диплома об образовании;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы;

свидетельство о государственной регистрации заключения брака (супружества) для идентификации;

отчет из Кредитного бюро.

Требование представления других документов, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается.

Допускается подача заявления на получение подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительства жилья одновременно.

При обращении через Портал к заявлению прикрепляются электронные копии (сканированные) указанных документов (за исключением документов получаемых из соответствующих информационных систем), которые заверяются электронной цифровой подписью услугополучателя или удостоверенным одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи к учетной записи портала, и направляются из Портала в автоматизированную информационную систему "Программный продукт по приему заявок по сельской ипотеке" услугодателю.

При обращении через Портал в "личный кабинет" специалиста направляется статус о принятии запроса на оказание мер социальной поддержки с указанием даты и времени получения результата.

День приема заявления и документов в Государственной корпорации и передачи документов услугодателю не входит в срок оказания мер социальной поддержки.

Услугодатель в течение одного рабочего дня готовит проект постановления акимата района (города областного значения) о предоставлении мер социальной поддержки услугополучателям и/или постановке на учет и очередность услугополучателей на получение мер социальной поддержки, либо мотивированный отказ в предоставлении мер социальной поддержки.

Постановление акимата района (города областного значения) о предоставлении мер социальной поддержки специалистам и/или постановке на учет и очередность на получение мер социальной поддержки принимается в течение четырех рабочих дней.

Результатом оказания мер социальной поддержки является уведомление о необходимости обращения специалиста к услугодателю (с указанием адреса и контактных данных) для заключения Соглашения о предоставлении мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты о постановке на учет и очередность или мотивированный отказ в предоставлении мер социальной поддержки.

При обращении через Портал в "личный кабинет" направляется уведомление об оказании мер социальной поддержки либо мотивированный отказ в оказании услуги. При успешном оказании на Портал направляется уведомление с указанием адреса услугодателя для подписания Соглашения.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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