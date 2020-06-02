США уличили в двойных стандартах в урегулировании протестов

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, комментируя во вторник нынешнюю ситуацию в США и прошлогоднюю реакцию Вашингтона на беспорядки в Гонконге, обвинила американские власти в двойных стандартах относительно мер по урегулированию протестов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вы знаете, что в США сейчас проходят беспорядки, и мы видим, как ответили на них местные власти, - заявила Лэм на пресс-конференции.

По ее словам, все страны относятся серьезно к собственной национальной безопасности, и двойные стандарты США здесь очевидны.

Когда в Гонконге были схожие беспорядки, мы видели, какой позиции они придерживались тогда, - сказала Лэм.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов. Тогда власти США постоянно критиковали правительство Гонконга и полицию за любые действия против участников протестов и беспорядков.

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