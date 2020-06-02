В двух районах Алматы на несколько часов отключат холодную воду
Это необходимо для подключения к действующим сетям нового водопровода.
Фото : 24.kz2 июня 2020, 10:40
Холодное водоснабжение будет на несколько часов локально приостановлено в двух районах Алматы 3 июня, сообщает zakon.kz.
С 9 до 15 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц Северное кольцо – Рыскулова – Бокейханова и Рыскулова – Казыбаева –Серикова – Ратушного. С 9 до 17 часов аналогичные ограничения введут в Медеуском районе на территории микрорайона "Думан", - сообщили в ГКП "Алматы су".
Телефон для справок: 274-66-66.
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