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Казахстанцы разлюбили чай? Продажа чая и кофе сократилась более чем на четверть

Цены на чай выросли за год на 8%.

Фото : aif.ru2 июня 2020, 10:42

За 4 месяца в Казахстане произвели 5,4 тыс. тонн чая и кофе — практически столько же, сколько и в прошлом году (минус 1,3%), передает zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Почти 98% производства традиционно пришлось на Алматы и прилегающую область. Здесь расположены мощности крупного производителя сектора — компании Tea House (бренды «Ассам чай», «Симба», «Индира», «Наурыз», «Тенгри», «Тамаша» и «Сандэй»). У компании есть свой чаеразвесочной завод.

По итогам первого квартала заметный спад показывало не только производство (минус 11,4%), но и импорт в секторе (минус 6,7%, до 10,2 тыс. тонн чая и кофе). Импорт перекрывает 72,4% рынка, против 71,3% годом ранее.

Реализация чая и кофе на внутреннем рынке сократилась сразу на 25,6%.

Как отмечается, непосредственно чая за первый квартал 2020 года завезли 7,6 тыс. тонн (минус 7,3%), на 26,6 млн долл. США (минус 9,5%). Основные поставщики чая в РК — Индия и Кения, а среди стран СНГ — Россия.

Помимо официального импорта, чайный рынок страны атакует контрафакт.

В мае килограмм черного байхового чая обходился казахстанцам в среднем по 3207 тг за кг — на 7,6% дороже, чем годом ранее.

Среди крупных городов и мегаполисов страны самые высокие цены на чай зафиксированы в Алматы, Нур-Султане и Караганде.


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