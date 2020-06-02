Мамин поручил обеспечить качественное проведение ЕНТ

ЕНТ пройдет в традиционном режиме.

На селекторном заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена готовность к проведению Единого национального тестирования в новых условиях, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министр образования и науки Аймагамбетов, акимы города Нур-Султан Кульгинов, Алматинской области — Баталов, Северо-Казахстанской области — Аксакалов.

По информации сайта главы правительства, единое национальное тестирование будет проведено с 20 июня по 5 июля т.г. В нем примут участие более 131 тыс. учащихся или больше на 12% чем в прошлом году (117 тыс.). Подготовлены порядка 161 пункта проведения ЕНТ, более 1200 аудиторий, принята пошаговая инструкция.

ЕНТ пройдет в традиционном режиме, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Так, для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции будут предприняты 5 мер дезинфекции: прохождение тестируемого через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, обработка рук санитайзером, контроль измерения температуры, предоставление одноразовой маски. Порядок входа в пункты проведения ЕНТ обеспечивает расстояние между тестируемыми не менее 2 м.

Все должно проходить в спокойной обстановке, чтобы выпускники были сосредоточены только на самом тестировании. Традиционно для родителей следует организовать онлайн-трансляцию тестирования, тем самым будет обеспечиваться прозрачность и открытость процесса ЕНТ, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил министерствам образования и науки, здравоохранения, внутренних дел и акиматам регионов обеспечить качественное проведение ЕНТ и неукоснительное соблюдение санитарных требований.

Министерству информации поручено провести широкомасштабную информационно-разъяснительную работу по проведению ЕНТ в текущих условиях.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить безопасность прохождения тестирования, организацию подвоза выпускников с соблюдением норм перевозки, исключить массовые скопления людей перед пунктами проведения ЕНТ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!