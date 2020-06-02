Пассажирские перевозки городским транспортом сократились из-за карантина впервые за 15 лет

Самое заметное сокращение перевозок отмечено в Алматы, Нур-Султане и Актюбинской области.

Пассажирские перевозки автобусами, трамваями, троллейбусами и прочим городским автотранспортом сократились из-за карантина впервые за 15 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками ranking.kz, сообщает zakon.kz.

Автомобильным и городским электрическим транспортом (автобусами, трамваями, троллейбусами и и т. д.) за январь–апрель 2020 года перевезли 5,6 млрд пассажиров — на 25,4% меньше, чем в прошлом году. Это первое сокращение пассажирских перевозок за последние 15 лет.

С 1 июня 2020 года Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова приняла дополнительное решение по смягчению ограничительных мер в стране. В частности, возобновляются межрегиональные автобусные пассажирские перевозки, сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Самый значительный показатель пассажирских перевозок в секторе традиционно зафиксирован в Алматы: 1,2 млн пассажиров.

В тройку лидеров также вошли Карагандинская область (623,9 тыс.) и Нур-Султан (585,7 тыс. пассажиров).

Самое заметное сокращение перевозок отмечено в Алматы (−26,9% за год), Нур-Султане (−26,8%) и Актюбинской области (−26,7%).

Почти три четверти всех перевозок в секторе приходится на автобусы: 4,2 млрд пассажиров — на 26,5% меньше, чем за январь–апрель 2019 года.

Следом идут услуги такси, которые перевезли более чем 1,4 млрд пассажиров — на 17,8% меньше, чем в прошлом году.

Доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта за год сократились и за первые четыре месяца составили 78,4 млрд тг, против 81,7 млрд тг годом ранее. Сокращение доходов произошло в основном за счёт сегмента перевозки пассажиров — всего 25,5 млрд тг, против 34,2 млрд тг год назад.

Более 89% доходов предприятий автомобильного и городского электрического транспорта от перевозки пассажиров приходится на автобусные перевозки: 22,7 млрд тг (годом ранее — 29,4 млрд тг). Доходы таксистов сократились до всего 346,2 млн тг (против 2,1 млрд тг год назад).

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