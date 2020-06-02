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Останки корейского генерала хотят вывезти из Казахстана

Он умер в Казахстане в 1943 году.

Фото : Генерал Хон Бом-До (слева)/ Yonhap2 июня 2020, 10:57

Южная Корея ведет переговоры с Казахстаном о том, чтобы вернуть домой останки одного из легендарных корейских генералов Хон Бом-До в этом году. Об этом пишет Yonhap, передает zakon.kz.

Хон был командующим Корейской армии освобождения во время японского колониального господства в 1910-1945 годах. Он одержал победу в боях против японских войск в Маньчжурии, включая битву при Фэнвудуне в 1920 году. Генерал умер в Казахстане в 1943 году, похоронен там же.

В своем выступлении 1 марта президент Мун Чжэ Ин заявил, что останки Хуна будут возвращены в Южную Корею по случаю визита Касым-Жомарта Токаева. Однако этот план был отложен из-за ситуации с COVID-19.

Мы обсуждаем с казахстанской стороной возвращение останков в течение этого года, чтобы отметить 100-летие битвы за Фэнвудун. Мы надеемся, что мероприятие состоится уже в августе, - сказал представитель одного из министерств Южной Кореи.

Сражение в Фэнвудуне называют первой великой победой в войне за независимость, когда Корейская армия освобождения убила 157 японских солдат и ранила около 300 других в июне 1920 года.


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