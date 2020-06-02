В Алматы начнут строить ж/д линию в обход станции Алматы-2

При модернизации участка будет создано более 2 000 рабочих мест.

В Алматы начнут строить железнодорожную линию в обход станции Алматы-2. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Министерством в настоящее время прорабатывается проект по строительству железнодорожной линии в обход станции Алматы по схеме государственно-частного партнерства протяженностью 73 км, - сообщил министр.

Кроме того, в рамках программы "Нурлы жол" с 2021 годы МИИР РК приступит к реализации стратегического проекта по модернизации участка Достык – Актогай – Мойынты (840 км), который позволит увеличить пропускную способность участка в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза.

При модернизации участка будет создано более 2 000 рабочих мест (в период эксплуатации 120 рабочих мест), что обеспечит занятостью граждан Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской области, - сообщил он.

Также, в 2020-м году, по словам министра, для улучшения пассажирских перевозок будет закуплено порядка 100 новых вагонов.

Помимо этого, чиновник отметил, что уже сегодня на 44 маршрутах (из 58 социально-значимых) курсирует 98 единиц специализированных вагонов-купе для людей с ограниченными возможностями, имеются инвалидные коляски, которые свободно перемещаются внутри вагона и используются при посадке и высадке.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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