Два близнеца испытали на себе вегетарианство и мясоедение

За полностью идентичными мужчинами наблюдали ученые.

Идентичные однояйцевые близнецы Хьюго и Росс Тернер решили испытать на себе две диеты и положить конец спору, что лучше - мясоедение или вегетарианство. Об этом пишет Insider, передает zakon.kz.

Они стали участниками 12-недельного эксперимента, длившегося с января по март. Оба близнеца тренировались в тренажерном зале пять-шесть раз в неделю. Мужчины также потребляли одинаковое количество калорий в блюдах. До эксперимента братья питались одинаково - их день начинался с тостов или овсянки, бутербродов на обед, и ужин с овощами и мясом.

За близнецами наблюдали ученые из Лондонского королевского колледжа, которые следили за весом, уровнем холестерина, мышечной массой и общим самочувствием. К слову, братья регулярно сотрудничают с учеными, чтобы выяснить, как на них влияют физические нагрузки.

Мы хотели избавиться от предвзятости и предубеждений и перенести их на генетический уровень. Мы можем привлечь науку, потому что мы близнецы и генетически идентичны, - сказал Росс.

До начала эксперимента Хьюго, который выбрал вегетарианство, весил около 83 килограмм и имел 13% жира в организме. Примерно через месяц он сбросил четыре килограмма. К концу эксперимента он вернулся к прежнему весу. Ученые также зафиксировали снижение уровня холестерина в крови.

Мужчина заявил, что стал чувствовать себя бодрее и энергичнее.

На веганской диете я стал лучше фокусироваться. У меня не было энергетических провалов, и я чувствовал себя более заряженным, - сказал он.

Однако он также заметил падение его либидо и потерю интереса к противоположному полу. Хьюго добавил, что эта особенность, возможно, проявляется не у всех.

В свою очередь Росс, мясоед, прибавил 4,5 килограмма мышечной массы. Общий процент жира в его теле вырос до 15%, а окончательный вес к концу эксперимента составил 85 килограмм. Уровень холестерина оставался неизменным на протяжении всего эксперимента.

Мужчина признался, что новая диета была намного разнообразней его привычного питания. Он употреблял курицу, рыбу, красное мясо, немного овощей, молочные продукты и другое.

Ближе к концу эксперимента ученые заметили изменения в кишечной микрофлоре. Она претерпела изменения и снизила риск ожирения и диабета. Однако возрос риск болезни Крона - воспаления всей пищеварительной системы от полости рта до кишечника.

По результатам такого опыта братья сделали вывод, что сбалансированное питание - самый лучший вариант.

Вегетарианская диета имеет свои преимущества, как и употребление мяса. Мы будем питаться смесью из обеих диет, добавляя дни без мяса. Есть мясо лучшего качества. Мы забрали лучшее из обоих миров, - сказали братья Тернер.

Мужчины также заявили, что 12 недель - это не очень большой срок для подобного эксперимента. Они бы предпочли сидеть на диетах в течение полугода или года для получения более точных результатов.

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