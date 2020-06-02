Реабилитационный центр для детей с ДЦП открылся в Караганде

Направления на реабилитацию в новом центре выдадут в поликлиниках по месту регистрации детей с ДЦП.

Реабилитационный центр для детей с ДЦП открылся 1 июня в Караганде. Получить бесплатную помощь здесь смогут около полутора тысяч юных пациентов в год, сообщает zakon.kz.

В новом медучреждении побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Реабилитационный центр "Шипагер" расположился в отдельном двухэтажном здании на территории детской больницы в Майкудуке. Его площадь - 806 квадратных метров. Здесь есть все необходимое для реабилитации детей с ДЦП: аппараты для светового и физиолечения, электросонотерапии, подъемники для маломобильных пациентов, бассейн, сенсорные комнаты и комфортабельные палаты. Центр открыли по программе государственно-частного партнерства. Это значит, что проходить реабилитацию здесь будут бесплатно.

В месяц мы сможем принять до 100 детей от рождения до 18 лет включительно. Реабилитацию пройдут пациенты с различной степенью тяжести ДЦП, - рассказывает учредитель компании "Шипагер" Денис Подгайнов.

Направления на реабилитацию в новом центре выдадут в поликлиниках по месту регистрации детей с ДЦП. Длительность лечения определит сложность заболевания - в среднем один курс займет от 10 до 20 дней. Повторять его необходимо 2-3 раза в год.

В центре работают высококвалифицированные специалисты. Ведущий реабилитолог обучалась в институте травматологии в Казани.

Главе региона показали, каким оборудованием оснащено медучреждение, и рассказали о том, как будут помогать особенным детям. Женис Касымбек поручил и дальше развивать государственно-частное партнерство в области.

Подобный центр уже действует в Жезказгане. Еще один в этом году заработает в Темиртау.

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