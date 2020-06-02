"КазТрансГаз Аймак" уличили в обогащении на 65 млн тенге за счет потребителей

За эти нарушения филиал привлечен к административной ответственности.

По сообщению старшего помощника прокурора Атырауской области К. Кабдолова, прокуратурой области в целях защиты прав газопотребителей проведен анализ в деятельности Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", передает zakon.kz.

В нарушение требований ст.24 закона "О естественных монополиях" филиал незаконно требовал с газопотребителей плату за подключение газа и тем самым за 2 года (2018-2019г.г.) получил 65 млн тенге, - рассказал Кабдолов.

За эти нарушения филиал привлечен к административной ответственности по п.4 ст.164 (нарушение законодательства о естественных монополиях) КоАП РК и в доход государства взыскано 4 млн тенге штрафа.

После вмешательства прокуратуры жителям области услуга по подключению газа осуществляется на бесплатной основе. Незаконная практика прекращена.

Кроме того по акту прокурорского надзора предпринимателям проведен перерасчет незаконно полученных 21 млн тенге, в настоящее время осуществляется возврат 44 млн тенге, полученных с физлиц.

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