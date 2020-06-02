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Вырубку деревьев в парке Талдыкоргана прокомментировали в акимате

Фотографии срубленных деревьев появились ранее в Instagram.

Фото : Pixabay2 июня 2020, 13:25

В акимате Алматинской области прокомментировали вырубку деревьев в Парке ветеранов в Талдыкоргане, передает zakon.kz.

Фотографии вырубленных деревьев появились ранее в Instagram.

Жители, живущие рядом сильно обеспокоены, весь день звук пилы и слышно, как падают деревья один за другим. Это так страшно осознавать, что парк скоро весь вырубят. Лучше бы сделали парк там, где его нет. Посадили бы 200 деревьев, чем вырубить все и оставить 20 деревьев от леса, - говорится в публикации.

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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta) 29 Май 2020 в 6:01 PDT

В акимате области сообщили, что вырубка проходит в рамках реконструкции парка.

Проходили общественные слушания. Когда местные активисты стали писать в соцсетях, буквально вчера было проведено выездное совещание. За каждое вырубленное дерево будет произведена экологическая посадка. Вырубке подлежат только старые деревья, - сказали в акимате.

Отмечается, что по проекту все было согласовано с общественным советом города и другими госорганами, а также жителями.


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