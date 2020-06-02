Мангистауское чудо-3. Депозиты и кредиты

Мангистау - один из основных банковских регионов.

После первого поста про жилое строительство в Мангистауской области и инвестиции в регионе @FINANCEkaz снова обращает свое внимание на запад, сообщает zakon.kz.

Мангистау один из основных банковских регионов — по состоянию на апрель на депозиты тут положили чуть более 700 млрд тенге, к марту 659 млрд тенге. Такие показатели позволяют области занимать третье место после двух столиц по уровню привлечения депозитов. В кризис, это особенно важно для банков, фондирование которых держится на этих вкладах.

При этом область не отстает и в кредитовании — уровень вложений в малый и средний и бизнес тут чуть выше среднего по стране, но динамика положительная — за год уровень кредитов малому предпринимательству прибавил и сейчас составляет в среднем 42 млрд тенге в месяц. К сожалению, есть отставание в кредитовании сельского хозяйства, но это объясняется сложностью климата, хотя и тут динамика положительная. А вот ведущие позиции в строительстве приносят свои плоды — область в пятерке по уровню получения ипотечных кредитов населением. За этот год ипотечный портфель области вырос почти на 3 млрд тенге. К этому стоит прислушаться и остальным акиматам страны — если много строить, люди будут это покупать.

Мы активно работаем с банковским сектором для достижения поставленных целей по уровню кредитования экономики, — заявил аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

На самом деле, только кажется, что это чудо — никакого чуда нет. Кропотливая работа по увеличению кредитов экономике приносит свои плоды, жилое строительство — увеличивает ипотечный портфель, а наличие крупных предприятий — депозитный портфель.

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