Самое страшное нашествие саранчи переживает Индия

Власти используют дроны и пожарные машины для борьбы с ними.

В то время, как Индия продолжает борьбу с коронавирусом, новая напасть угрожает жизненно важным растительным культурам - рой саранчи, которую не видели около 30 лет. Об этом пишет CNN, передает zakon.kz.

Волны саранчи проникли в западный штат Раджастан из соседнего Пакистана в начале мая и распространились в пять штатов в поисках пищи.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО), пустынная саранча является самым разрушительным из всех видов пищевой саранчи из-за своей скорости и способности быстро размножаться. Взрослая саранча может пролететь до 150 километров в день.

Размеры роя варьируются от одного до нескольких сотен квадратных километров - причем каждый квадратный километр содержит до 80 миллионов взрослых особей.

По словам министра сельского хозяйства Индии, из Раджастана рой вошел в Уттар-Прадеш, который граничит со столицей Нью-Дели на севере, в Мадхья-Прадеш в центральной Индии и Махараштру и Гуджарат на западе.

Другие штаты были приведены в состояние боевой готовности. В Джаркханде, на востоке страны, было выпущено общегосударственное предупреждение фермерам.

Огонь, фейерверки и петарды, стук тарелок и жестянок, а также игра на барабанах может прогнать саранчу. Эти насекомые не переносят громких звуков, - говорилось в рекомендациях фермерам.

Правительство Нью-Дели также заявили о готовности к тому, что рой саранчи направится в сторону столицы.

Борьба с нашествием

Сильно пострадавшие штаты проводят операции по борьбе с саранчой при помощи дронов, тракторов и пожарных машин. Подобные мероприятия проводятся в Раджастане ежедневно с 22 мая. Первоначально в штат прилетело 11 роев, три унесло ветром в направлении Мадхья-Прадеша.

Власти штата используют 100 тракторов и 20 пожарных машин в 11 районах для распыления воды и пестицидов. Беспилотные летательные аппараты также использовались для распыления пестицидов в двух районах Раджастана. Было уничтожено около 70% саранчи.

Несмотря на все проведенные мероприятия, нашествие может продолжиться и в следующем месяце.

Сезон размножения

Саранча прилетела в Индию из своих мест размножения в Пакистане.

Нашествие может быть разрушительными для общин, поскольку они представляют угрозу продовольственной безопасности. Однако пока что Индия избежала самого худшего сценария, поскольку фермеры еще не начали сеять урожай.

Саранча сидела на бесплодной земле. Озимые посевы были срезаны, а дождя еще не было, поэтому не было новых посевов. Те, кто сажал кормовые культуры или овощи, могли прогнать саранчу прочь. На этот раз потерь было немного, - сказал представитель Департамента сельского хозяйства штата.

Ранее в этом году на страны Африканского рога обрушилось самое сильное за последние 25 лет нашествие саранчи, опустошившее большие площади продовольствия и пастбищ в этом регионе.

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