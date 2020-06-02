Еще 170 казахстанцев вылечились от коронавируса

Итого выздоровевших в стране - 5757.

Еще 170 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: город Нур-Султан - 1,

город Алматы - 15,

город Шымкент - 43,

Акмолинская область - 1,

Атырауская область - 83,

Кызылординская область - 8,

Туркестанская область - 2,

Северо-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 1,

Мангистауская область - 10, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5757.

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