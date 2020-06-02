Еще 170 казахстанцев вылечились от коронавируса
Итого выздоровевших в стране - 5757.
Фото : 24.kz2 июня 2020, 15:04
Еще 170 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Из них: город Нур-Султан - 1,
город Алматы - 15,
город Шымкент - 43,
Акмолинская область - 1,
Атырауская область - 83,
Кызылординская область - 8,
Туркестанская область - 2,
Северо-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 1,
Мангистауская область - 10, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5757.
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