Как сохранить спину здоровой 

Одна простая поза поможет снять нагрузку со спины и предотвратить ухудшение осанки.

Когда вы сидите, нагрузка на спину увеличивается на 40% или даже больше, если при этом вы сутулитесь над столом или откидываетесь назад.

С другой стороны, долго стоять на одном месте тоже не слишком полезно. Это неравномерно распределяет нагрузку и перегружает межпозвоночные фасеточные суставы. А если вы носите обувь с высокими каблуками, из-за которой вся опора приходится на подушечку стопы, увеличивается прогиб в пояснице, что создает нагрузку на поясничный отел позвоночника.

Горизонтальное положение — лучший вариант для отдыха и разгрузки позвоночника, но просто лечь на диван недостаточно. Чтобы эффективно снять напряжение, накопленное за день, нужно принять определенное положение.

Лягте на пол на спину, согните ноги в коленях и положите голени на возвышение. Вам нужно найти стул, тумбу, диван или другую мебель, подходящую по высоте. Когда вы положите на нее свои ноги, угол между голенью и бедром должен составить 90 градусов.

Горизонтальное положение поможет снять нагрузку с межпозвоночных дисков, обеспечивая отдых от беспощадной гравитации. В то же время положение ног поможет устранить влияние жестких бицепсов бедра.

Когда вы долго сидите, бицепсы бедра — двуглавые мышцы, расположенные на задней поверхности бедра — становятся жесткими и укороченными. Они тянут за собой всю заднюю линию, таз сдвигается вперед, создавая плоскую поясницу.

Положив ноги на возвышение, вы не растянете жесткие бицепсы бедра, но временно исключите их из цепи, так что они не будут тянуть таз вперед и позволят вашему позвоночнику принять естественное положение и отдохнуть.

Удерживайте такое положение в течение 20 минут, и вы почувствуете, как напряжение и усталость покидают мышцы. Если вы не можете принять это положение на работе, заведите привычку проводить некоторое время в этой позе дома.

Источник: lifehacker

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