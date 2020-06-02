Почти 400 рабочих мест создано в поселке Осакаровке

Всего запланировано выполнить 36 проектов.

Программа "Дорожная карта занятости" в Осакаровском районе набирает ударные темпы. Ремонтируют дороги и школы, благоустраивают улицы и парк культуры и отдыха. По ДКЗ будет создано 364 рабочих места. Всего запланировано выполнить 36 проектов, сообщает zakon.kz.

С рабочей поездкой в районе побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Приводить в порядок Осакаровку помогает и другая государственная программа - "Ауыл - ел бесігі". Так, например, на 54 улицах посёлка отремонтируют дороги. А в Есильском округе до конца лета должны завершить ремонт водопровода.

В этом округе проживает около двух тысяч человек. Население испытывало трудности с водой, жаловалось на качество. После ремонта жители получат бесперебойное водоснабжение, - говорит аким Осакаровского района Нуркен Кобжанов.

В Осакаровке, помимо ремонта дорог, благоустраивают парк культуры и отдыха. Строительство здесь развернули в рамках Дорожной карты занятости.

Мы заменим брусчатку, сделаем Аллею влюблённых, поле для мини-футбола, установим опоры освещения, - рассказывает директор строительной компании Наталья Кобзева.

Аким области заострил внимание на качестве работ.

Жители должны здесь с комфортом отдыхать. Рассмотрите возможность оборудовать и детскую площадку, - поручил Женис Касымбек. И добавил, чтобы подрядчики не отставали от графика работ и закончили их в запланированный срок.

Глава региона во время рабочей поездки посетил и Пионерский детский дом. Здесь 88 воспитанников, восемь из них окончили школу и готовятся к поступлению в учебные заведения. Аким области пообщался с детьми, поинтересовался условиями проживания. И пожелал им успешно сдать экзамены.

Также Женис Касымбек ознакомился с условиями сдачи ЕНТ. В опорной школе района 193 выпускника пройдут тестирование в три этапа. Здесь уже установили дезинфекционный туннель, подготовили маски, антисептики. На входе всем обязательно измерят температуру.

По словам руководителя отдела образования Осакаровского района Айнагуль Акмаганбетовой, будут соблюдены все санитарные нормы.

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