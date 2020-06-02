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Это прогнозируемо - Есмагамбетова о росте числа больных коронавирусом

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 571 случай заболевания.

Фото : komputerswiat.pl2 июня 2020, 15:38

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова прокомментировала рост числа больных коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Отметим, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 571 случай заболевания.

Ежедневно увеличивается количество выздоровевших - это 5 589 больных, остальные больные продолжают лечение. Если характеризовать эпидситуацию в целом, можно говорить о том, что это было прогнозируемо. Мы вернулись на работу, мы стали контактировать, стали выходить на улицу. То есть, рост социальных контактов ведет к увеличению роста передачи инфекции, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.

Она добавила, что при этом ситуация находится под контролем и управляема.

Ситуация мониторится с учетом числа R. Это репродуктивное число, которое характеризует уровень передачи инфекции. Если на пике заболеваемости оно у нас было 1,3, то сегодня этот показатель - 1,1 и 1,2, - пояснила главный санврач.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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