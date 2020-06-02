Сильная жара ожидается в Алматинской области
Объявлено штормовое предупреждение.
Фото : 24.kz2 июня 2020, 15:59
В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
Днем 3, 4 июня в Алматинской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Вероятность шторма 90-95 %.
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