Казахстанский велопутешественник Талгат Жумабеков рассказал о ситуации в Лос-Анджелесе

В городе введено чрезвычайное положение и объявлен комендантский час.

Известный казахстанский велопутешественник Талгат Жумабеков, который в данный момент находится в городе Лос-Анджелесе США, рассказал о событиях, происходящих в этом регионе, сообщает zakon.kz.

- Сейчас я нахожусь на Голливудском бульваре на "Аллее славы" в городе Лос-Анджелесе, - отметил в своем репортаже Талгат Жумабеков. - Я еще не в гуще событий, но, в принципе, сам по себе Лос-Анджелес уже напряженный город, напряженное место, где происходят события, известные во всем мире. На улицах всюду стоят вооруженные до зубов солдаты и полицейские. Их много и они не против, чтобы их снимали. Много полицейских машин и военной техники.

В небе над Голливудским бульваром зависли три вертолета, с которых ведутся наблюдения за ситуацией в городе. Если где-нибудь начнутся волнения, они, видимо, направятся туда. Также в небо периодически поднимается самолет.

В интернете сообщается, что люди опять планируют выйти на митинги и полиция везде перекрыла улицы, но некоторые граждане игнорируют установленные требования и приезжают мимо оцепленных участков. Здесь у людей нет какого-то внутреннего страха перед полицией, они свободно высказывают свое мнение, свою позицию, отстаивают свои права, - прокомментировал порталу zakon.kz Талгат Жумабеков.

Бастующих не видно, но они, похоже, где-то недалеко, раз этот район оцеплен, полагает велопутешественник.

Думаю, сейчас в Лос-Анджелесе и в целом в Америке происходят судьбоносные события, которые изменят этот мир в лучшую сторону, - считает наш соотечественник. - Коронавирус уже изменил мир и, думается, эти события тоже изменят мир. То, что сегодня происходит в этой стране, это не просто какие-то мародерские движения. США – страна, где граждане более или менее свободны в своем волеизъявлении, в своих желаниях и сейчас, как я уже сказал, происходят судьбоносные для всего человечества события, и мы поневоле стали очевидцами этого.

Известный казахстанец высказал пожелание, чтобы протесты не вылились в кровавые столкновения, чтобы все прошло мирным путем, цивилизованно, без жертв.

По его словам, в связи с протестными настроениями в Лос-Анджелесе установлено чрезвычайное положение, а с сегодняшнего дня еще и комендантский час объявлен.

Торгын Нурсеитова

(Скриншот с видео Талгата Жумабекова)

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!