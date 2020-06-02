Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Одного из отравившихся в колодце в Алматы отключили от ИВЛ

Второй пациент, 1978 года рождения, находится также в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Фото : 2gis2 июня 2020, 16:07

Один из отравившихся работников "Алматы Су" пошел на поправку, передает zakon.kz.

В настоящее время один пострадавший, 1995 года рождения, снят с аппарата ИВЛ, находится на самостоятельном дыхании, отмечается положительная динамика. Второй пациент, 1978 года рождения, находится также в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

1 июня стало известно, что работник ЦОНа по пути на работу спас жизнь двум работникам горводоканала, которые отравились парами в колодце. Их экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Они были в тяжелом состоянии, в коме.

Обоим при поступлении выставлен диагноз: Ингаляционное отравление сероводородом тяжелой степени. Токсическая энцефалопатия с поражением центральной нервной системы.

Лечение обоих пациентов продолжается в условиях реанимации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты