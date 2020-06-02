Одного из отравившихся в колодце в Алматы отключили от ИВЛ

Второй пациент, 1978 года рождения, находится также в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Один из отравившихся работников "Алматы Су" пошел на поправку, передает zakon.kz.

В настоящее время один пострадавший, 1995 года рождения, снят с аппарата ИВЛ, находится на самостоятельном дыхании, отмечается положительная динамика. Второй пациент, 1978 года рождения, находится также в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

1 июня стало известно, что работник ЦОНа по пути на работу спас жизнь двум работникам горводоканала, которые отравились парами в колодце. Их экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Они были в тяжелом состоянии, в коме.

Обоим при поступлении выставлен диагноз: Ингаляционное отравление сероводородом тяжелой степени. Токсическая энцефалопатия с поражением центральной нервной системы.

Лечение обоих пациентов продолжается в условиях реанимации.

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