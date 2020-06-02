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На 27 тысяч тенге осуждена женщина, выбросившая собаку из окна

Женщина находилась в алкогольном опьянении.

Фото : polisia.kz2 июня 2020, 16:10

Жительница Петропавловска осуждена за жестокое обращение с животным, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, это произошло 29 апреля. 45-летняя горожанка сбросила собаку с четвертого этажа.

Об этом факте полицейским стало известно от жителей дома по улице Хименко. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили умирающего домашнего питомца под окнами многоэтажки.

К сожалению, несмотря на усилия ветеринаров, спасти спаниеля не удалось. Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 316 УК РК “Жестокое обращение с животными“. Установлено, что женщина, хозяйка собаки, находилась в алкогольном опьянении.

1 июня судом города Петропавловска ей назначено наказание в виде штрафа 10 месячных расчетных показателей, это более 27 тысяч тенге. В случае неуплаты штрафа в течение месяца с момента вступления в законную силу приговора, штраф будет заменен на общественные работы либо арест, – рассказал заместитель начальника ДП СКО Енбек Сембин.


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