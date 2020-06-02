Проводить тои пока не разрешают в Казахстане

Пока эпидемиологическая ситуация не располагает к этому, заявила главный санврач страны.

Проводить массовые семейные мероприятия пока нельзя в Казахстане, сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

К сожалению, на сегодня проведение семейных торжеств, то есть любых мероприятий, которые связаны с скоплением большого количества людей запрещены, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.

Она напомнила, что в Казахстане пока разрешена работа кафе и ресторанов с количеством посадочных мест не более 50, но это не дает разрешения на проведение коллективных мероприятий.

Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация пока нам не позволяет разрешить проведение любых мероприятий. Будь это зрелищные, будь культурно-массовые, семейные мероприятия или обрядовые мероприятия, которые связаны с нахождением большого количества людей в одном месте очень длительное время. Все наши послабления зависят от эпидемиологической ситуации, которая складывается в целом по стране и каждом регионе отдельно. Все в наших руках, - добавила главный санврач страны.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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