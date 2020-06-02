Группами не более 3 человек - правила посещения парков в Алматы

С учетом социальной дистанции 1,5-2 метра, с использованием медицинских масок и кожных антисептиков.

В приложение 4 к постановлению главного государственного санитарного врача Алматы от 1 июня указана инструкция к требованиям по работе парков и скверов в период карантина COVID-19, передает zakon.kz.

На период карантина в парках и скверах будет запрещена работа объектов торговли и развлекательных объектов (аттракционов).

Посещать их можно будет группами не более 3 человек или членов одной семьи с учетом социальной дистанции 1,5-2 метра, с использованием медицинских масок и кожных антисептиков.

Уборка территорий парков и скверов должна проводиться ежедневно. Также будет дезинфекционная обработка пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, скамеек.

Если в парке есть объект общепита, то там должна быть расстановка столов на расстоянии не менее 2 метров и посадка посетителей не более 2-х человек за стол, за исключением членов одной семьи. В случае невозможности обеспечения расстояния между столами необходимо сократить количество столов (посадочных мест).

В парках и скверах должны установить контейнеры для сбора средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

С 3 июня в Алматы откроются парки и скверы.

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