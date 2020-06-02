Главный санитарный врач Казахстана рассказала о своей зарплате
Несмотря на поручение главы государства и большую нагрузку, зарплата у Айжан Есмагамбетовой осталась прежней.
Фото : СЦК2 июня 2020, 16:33
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о своей заработной плате, передает корреспондент zakon.kz.
Во время онлайн-брифинга Министерства здравоохранения ее спросили о том, повысилась ли заработная плата, как это было поручено главой государства.
По поручению Президента сотрудникам санитарной службы добавили к заработной плате 5 МЗП (1 МЗП - 42 500 тенге - прим.). (…) Регионы получили, моя заработная плата не выросла, - ответила Айжан Есмагамбетова.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия поручил поднять заработные платы всем медицинским работникам. Тогда он сказал, что к 2023 году их оклад должен составлять не менее 550 тысяч тенге.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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