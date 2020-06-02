В селах Атырауской области вода стала дешевле

Также снижен тариф на отвод сточных вод.

Снижен тариф для потребителей сел Х.Ерғалиев, Исатай, Нарын и населенных пунктов Кызылуй, Жаскайрат Исатайского района Атырауской области по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, передает zakon.kz.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области утвердил со снижением тарифы для ТОО "Камыскала Су Арнасы" на регулируемые услуги с вводом в действия с 1 июня 2020 года.

По подаче воды по распределительным сетям по селам Х.Ерғалиев, Исатай, Нарын и населенным пунктам Кызылуй, Жаскайрат Исатайского района Атырауской области:

-для населения по селу Исатай в размере 178,50 тенге/м3 без НДС (ранее действующий тариф – 205 тенге/м3) на 26,5 тенге или 12,93%, по селам Нарын, Х.Ерғалиев со снижением на 49,5 тенге или 27,7%;

-для прочих потребителей по селу Исатай в размере 230,09 тенге/м3 без НДС (ранее действующий тариф – 250 тенге/м3) на 19,91 тенге или 7,96%, по селам Нарын, Х.Ерғалиев со снижением на 54,56 тенге или 19,16%.

По отводу сточных вод по селам Исатай, Нарын Исатайского района Атырауской области:

-для населения по селам Исатай, Нарын в размере 61 тенге/м3 без НДС (ранее действующий тариф – 75 тенге/м3) на 14 тенге или 18,7%;

-для прочих потребителей по селу Исатай в размере 118,8 тенге/м3 без НДС (ранее действующий тариф – 150,9 тенге/м3) на 32,1 тенге или 21,27%, по селу Нарын со снижением на 67,6 тенге или 36,27%.

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