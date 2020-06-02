Держаться на расстоянии должны будут спортсмены в тренажерках Алматы

Спортобъекты должны сформировать график занятий (тренировок) с учетом пропускной способности, работу организовать строго согласно графику.

С 3 июня в Алматы откроются тренажерные и фитнес залы. Как они будут работать, расписано в приложении постановлению главного государственного санитарного врача Алматы от 1 июня 2020 года, передает zakon.kz.

В инструкции указано, что отрываются спортивные объекты для групп до 30 человек, без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей, и физкультурно-оздоровительные объекты (фитнес-клубы, тренажерные залы и др.).

Из прописанных требований:

Установить санитайзеры у главного входа, а также на видных и доступных местах в холлах, коридорах через каждые 20м., у входа в залы, лифты, санитарные узлы. Разместить памятки по профилактике коронавирусной инфекции.

При наличии объекта общепита, расстановку столов провести с учетом расстояния между столами не менее 2 метров и посадку посетителей не более 2-х человек за стол, за исключением членов одной семьи.

Проводить термометрию посетителей на входе с использованием бесконтактных термометров (тепловизоров).

Разделить зоны для групповых занятий, с соблюдением расстояний между тренажерами и снарядами от 1,5 до 2 метров.

Сформировать график занятий (тренировок) с учетом пропускной способности объекта, работу организовать строго согласно графику (для исключения скопления посетителей в кассовой зоне, в вестибюлях, холлах).

Обеспечить доступность графика занятий (тренировок) для посетителей с размещением на интернет сайте, мобильном приложении и т.д.

Соблюдать на занятиях (тренировках) дистанцию не менее 2-х метров, путем нанесения социальной разметки.

Обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов).

Проводить влажную уборку основных и вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в день, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (тренажеров, снарядов, ковриков, а также другого спортивного оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, раздевалки, душевые, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы).

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