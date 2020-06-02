Как будет проходить ЕНТ в Акмолинской области

Прием заявлений осуществлялся в режиме онлайн с 15 апреля по 10 мая.

В этом году свое обучение завершили 4515 выпускников средних школ региона, сообщает zakon.kz.

297 учащихся стали счастливыми обладателями нагрудного знака "Алтын белгі", аттестат с отличием скоро будет вручен 187 выпускникам. За последние 3 года доля выпускников, получивших "Алтын белгi", увеличилась на 1,3%, передает управление внутренней политики.

Единое национальное тестирование как экзамен для поступления в ВУЗы пройдет в традиционном режиме в установленные сроки с 20 июня по 5 июля.

По информации управления образования, прием заявлений осуществлялся в режиме онлайн с 15 апреля по 10 мая. На сдачу ЕНТ подали заявление 3718 выпускников, это 82,3%.

Тестирование выпускников области пройдет на базе 11 пунктов тестирования, из которых восемь пунктов находятся в области и 3 в г.Нур-Султан. Будет задействовано 82 аудитории, предполагаемое количество потоков - 19, - отметил руководитель управления образования Бейбит Жусупов.

По словам руководителя областного ведомства, ЕНТ будет организовано со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Так, для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции в пунктах проведения тестирования установят тепловизоры, дезинфицирующие тоннели, санитайзеры и т.д. Расстояние между тестируемыми при запуске и при проведении ЕНТ сохранится не менее 2 метров.

Также для надлежащего проведения ЕНТ в условиях карантина будет рассмотрена возможность обеспечения подвозом выпускников, из социально-незащищенных и малообеспеченных семей с соблюдением санитарных норм.

К слову, на подготовку кадров для нужд региона в этом году из средств областного бюджета будет выделено 150 грантов, из них на педагогические специальности - 100, медицинские - 50. На подготовку же специалистов с послевузовским образованием выделяется 35 грантов на медицинские специальности.

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