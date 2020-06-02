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Карточный интернет-мошенник задержан в Алматы

Ранее задержанный четырежды привлекался к уголовной ответственности за мошеннические действия и один раз за грабеж.

Фото : ptzgovorit.ru2 июня 2020, 17:34

Мошенник, обещавший горожанам микрозаймы на выгодных условиях и опустошавший их банковские карточки, задержан в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Polisia.kz, 24-летний мужчина на известном сайте создал и опубликовал объявление по финансовым услугам, а именно выдачи микрозаймов на выгодных условиях. Низкий процент и легкие условия договора подкупали наивных граждан.

Злоумышленник – в обмане опытный. Только с 2015 года он четырежды привлекался к уголовной ответственности за мошеннические действия и один раз за грабеж. Как только люди покупались на его рекламу и связывались с ним, он требовал 10 процентов от суммы, запрашиваемой в качестве микрозайма, якобы, в качестве платы за составление договора. Далее для перечисления денежных средств под микрокредит "клиент" должен был предоставить свои персональные данные: удостоверение личности и фото банковской карты с двух сторон. Уже зная номера банковских карт и CVV-код, указанный на обратной стороне карты, "заемщик" обналичивал деньги через онлайн-терминалы букмекерских контор. Понятное дело, что финансовые услуги оказывать он никому не собирался, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Еркин Инкаров.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Полицейские напоминают гражданам о том, что ни в коем случае нельзя передавать свои личные данные третьим лицам, а также данные банковской карты, чтобы не стать жертвой киберпреступников.


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