Кричащих снежных барсов сняли в горах Алматы
Судя по всему, на видео попали самец и самка.
Фото : goodfon.ru2 июня 2020, 17:34
Установленные в алматинских горах камеры снова получили интересные кадры с дикими животными, передает zakon.kz.
На этот раз на видео попали снежные барсы.
Видео в instagram выложил председатель правления Kazakh Tourism Ержан Екринбаев.
В первом ролике, по его описанию, самец снежного барса зазывает самку.
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Во втором уже самка идет навстречу герою первого ролика, отвечая ему.
Ранее в Сети появилось видео, на котором сразу нескольких представителей дикой природы Казахстана попали на камеры в горах Алматы.
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