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Кричащих снежных барсов сняли в горах Алматы

Судя по всему, на видео попали самец и самка.

Фото : goodfon.ru2 июня 2020, 17:34

Установленные в алматинских горах камеры снова получили интересные кадры с дикими животными, передает zakon.kz.

На этот раз на видео попали снежные барсы.

Видео в instagram выложил председатель правления Kazakh Tourism Ержан Екринбаев.

В первом ролике, по его описанию, самец снежного барса зазывает самку.

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Публикация от Yerzhan Yerkinbayev (@yerkinbayev) 2 Июн 2020 в 2:45 PDT

Во втором уже самка идет навстречу герою первого ролика, отвечая ему.

Ранее в Сети появилось видео, на котором сразу нескольких представителей дикой природы Казахстана попали на камеры в горах Алматы.


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