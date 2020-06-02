В Туркменистане продолжают отрицать коронавирус, за маски могут оштрафовать

В стране коронавирус отрицают, но это не мешает его бояться. Президент проводит совещания с правительством по видеосвязи.

В Туркменистане до сих пор официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Там прошли последние звонки, идет подготовка к массовым праздничным мероприятиям, летнему отдыху. Страна живет так, как будто пандемии коронавируса нет и пребывание в больших массах людей не опасно, передает zakon.kz.

По данным СМИ, в республике запрещено упоминание о коронавирусе. А людей, которые носят маски и перчатки, штрафуют и даже могут привлечь к уголовной ответственности, пишет eadaily.com.

При этом власти Туркмении общаются с другими странами о пандемии. Например, Бердымухамедов поздравил главу Турции Эрдогана с позитивным опытом в совершенствовании методик диагностики и лечения КВИ. А 26 мая представители Минздрава Туркменистана провели видеоконференцию с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ. Они говорили о противодействии распространению коронавируса в жаркую погоду. Но о визите экспертов ВОЗ в страну не говорится, хотя еще в начале мая они намеревались посетить эту страну.

До конца апреля в Центральной Азии было две страны, в которых якобы нет коронавируса - Таджикистан и Туркменистан. Когда ВОЗ заявила о намерении посетить эти страны, в Таджикистане сразу обнаружили Covid-19. И там наблюдается рост заболеваемости и смертельных случаев. А о том, что делегация ВОЗ посетила Туркменистан, новостей не было.

При этом, как пишут журналисты "Хроник Туркменистана", в стране коронавирус отрицают, но это не мешает его бояться. Президент проводит совещания с правительством по видеосвязи, находясь с министрами в одном здании.

Как сообщается на сайте Turkmen.news, прибывших из-за рубежа размещают в палаточных лагерях, где они находятся в тесном контакте друг с другом. Вновь прибывшие и находящиеся на карантине уже несколько дней могут лежать на соседних кроватях.

Правительство США выделило дополнительные $500 000 на поддержку мер Туркменистана по предотвращению COVID-19.

При этом, в посольстве США в Туркменистане сообщили, что Америка выделила этой стране дополнительные $ 500 000 на борьбу с COVID-19, общий объем государственных ресурсов США, предоставленных всем партнерам в стране, составил $1,42 миллионов. Дополнительное финансирование будет предоставлено ЮНИСЕФ в Туркменистане для улучшения информирования о рисках и усилий по профилактике инфекций и борьбе с ними, пишет centralasia.media.

На предоставленные средства Министерство образования Туркменистана будет продвигать гигиеническую практику и предоставлять дополнительные материалы для профилактики COVID-19 в школах и других учреждениях. Посольство отметило, что "Туркменистан не сообщал о каких-либо подтвержденных случаях COVID-19 в пределах своих границ, но принял меры по предотвращению распространения COVID-19 и подготовке к возможным подтвержденным случаям в будущем".

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