В Актюбинской области пойманы 82 пьяных водителя без прав

Согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении водителей, ранее лишенных права управления ТС, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ДП Актюбинской области рассказал о фактах задержания пьяных водителей за рулем, передает zakon.kz.

На автодороге "Акжар-Косенбай" была остановлена автомашина "ВАЗ 21103" под управлением жителя Уилского района 1997 года рождения, который был в нетрезвом состоянии легкой степени. Ранее данный водитель был лишен прав управления автомашиной. Мужчина водворен в ИВС районного отдела полиции.

1 июня в Актобе на пересечении улиц Пожарского и Рыскулова была остановлена автомашина "Фольксваген Пассат" под управлением 20-летнего актюбинца. Мужчина управлял машиной в состоянии наркотического опьянения будучи ранее лишенным водительских прав. Водворен в ИВС управления полиции.

Всего с начала года на территории Актюбинской области по статье ст. 346 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами в алкогольном опьянении) установлено 82 фактов.

Согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении водителей, ранее лишенных права управления ТС, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права управления ТС.

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