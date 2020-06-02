В России план восстановления экономики оценили в пять трлн рублей

Глава правительства России представил план по восстановлению экономики президенту страны.

Восстановление российской экономики будет стоить около 5 трлн рублей, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такие цифры были озвучены на совещании по видеосвязи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как сообщил Мишустин, план содержит около 500 конкретных мероприятий.

"Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей", - уточнил он.

Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень, а реальные денежные доходы населения должны стабильно расти, - добавил Мишустин.

По словам Мишустина, план предполагается реализовать в три этапа. На первом этапе, до конца третьего квартала текущего года, стоит задача стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей.

На втором этапе, до второго квартала 2021 года, планируется завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем 2019 года.

На завершающем этапе, в третьем-четвертом квартале 2021 года, правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста экономики.

Путин предложенный план одобрил.

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