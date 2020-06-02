Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Также Россия оставляет за собой право применения ядерного арсенала в случае риска потери управления ядерными силами при "воздействии" противника.
Согласно указу Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, опубликованном на онлайн-портале правовой информации, Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны, передает zakon.kz.
Кроме того, ядерный арсенал может быть применен в случае угроз существования государства при применении обычного оружия.
РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, — сказано в тексте документа.
Также Россия оставляет за собой право применения ядерного арсенала в случае риска потери управления ядерными силами при "воздействии" противника.
Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.
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