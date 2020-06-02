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Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Также Россия оставляет за собой право применения ядерного арсенала в случае риска потери управления ядерными силами при "воздействии" противника.

Фото : anna-news.info2 июня 2020, 19:35

Согласно указу Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, опубликованном на онлайн-портале правовой информации, Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны, передает zakon.kz.

Кроме того, ядерный арсенал может быть применен в случае угроз существования государства при применении обычного оружия.

РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, — сказано в тексте документа.

Также Россия оставляет за собой право применения ядерного арсенала в случае риска потери управления ядерными силами при "воздействии" противника.

Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.


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