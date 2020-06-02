От коронавируса вылечились 184 казахстанца

Всего выздоровевших от COVID-19 в РК - 5 941.

В Казахстане от коронавируса выздоровели 184 человека, передает zakon.kz.

Переболевшие выписаны в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 26,

в городе Алматы - 21,

в городе Шымкент - 14,

в Акмолинской области - 5,

в Актюбинской области - 3,

в Карагандинской области - 24,

в Костанайской области - 1,

в Жамбылской области - 8,

в Атырауской области - 65,

в Павлодарской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 3,

в Туркестанской области - 13.

Всего в Казахстане с начала эпидемии выздоровел 5 941 человек.

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