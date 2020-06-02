От коронавируса вылечились 184 казахстанца
Всего выздоровевших от COVID-19 в РК - 5 941.
Фото : zakon.kz2 июня 2020, 21:29
В Казахстане от коронавируса выздоровели 184 человека, передает zakon.kz.
Переболевшие выписаны в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 26,
в городе Алматы - 21,
в городе Шымкент - 14,
в Акмолинской области - 5,
в Актюбинской области - 3,
в Карагандинской области - 24,
в Костанайской области - 1,
в Жамбылской области - 8,
в Атырауской области - 65,
в Павлодарской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 3,
в Туркестанской области - 13.
Всего в Казахстане с начала эпидемии выздоровел 5 941 человек.
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