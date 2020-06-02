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В Испании не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки

Уже вторые сутки подряд

Фото : Pixabay2 июня 2020, 21:37

Ни одного летального исхода пациентов с диагнозом коронавирус не было зарегистрировано за минувшие сутки в Испании, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней – 34. Точно такие же цифры - 27 127 – фигурировали в отчетах за воскресенье и за понедельник. Таким образом, второй день подряд в стране нет ни одного летального исхода пациентов с COVID-19.

Число новых выявленных случаев заражения за последние 24 часа составило 137, днем ранее – 71. Общее число пациентов, которым с начала эпидемии был поставлен диагноз после проведенного ПЦР-теста - 239 932.

За последнюю неделю в больницы поступили 243 пациентов, которым был диагностирован коронавирус, в отделения интенсивной терапии – 11.


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