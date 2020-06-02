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Сотрудница алматинской Скорой помощи просит помощи

Ранее среди медиков были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Фото : Pixabay2 июня 2020, 22:12

Сотрудница Скорой помощи Алматы Эльвира Камалова рассказала о тяжелой ситуации в ее работе, передает zakon.kz.

Сегодня, 2 июня появилась информация о заражении коронавирусом сотрудников Скорой помощи в Алматы. Камалова написала в Instagram сообщение следующего содержания:

Уважаемые люди, я обращаюсь к вам с глубокой скорбью в душе, находясь в больнице в данный момент. Тут лежит порядка 1.5 тыс человек! Я ни в коем случае не хочу оправдываться ни перед кем вся информация в СМИ предоставляется с конкретными документами, доказывающими каждое мое слово, это не взято с неба!!! Один водитель умер на 2 подстанции... Приношу соболезнования его семье и у него остались маленькие дети, один из них инвалид!

Со мной рядом лежит наша санитарка со своими двумя детьми и один ребёнок тоже инвалид детства ДЦП!!

Я просто первая кто сказал правду, потому как я один кормилец в семье. Я мать-одиночка у меня 4-ро детей.

Я не жалуюсь, я не прошу лишнего, слава Аллаху, у меня есть работа, на которой я работаю и зарабатываю для своей семьи.

Я прошу то, что нам положено по Закону если есть таковой в нашей большой стране.

По скорой помощи Алматы болеют куча медиков. Вся информация в ближайшее время будет официально подтверждена.


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