Сотрудница алматинской Скорой помощи просит помощи

Сотрудница Скорой помощи Алматы Эльвира Камалова рассказала о тяжелой ситуации в ее работе, передает zakon.kz.

Сегодня, 2 июня появилась информация о заражении коронавирусом сотрудников Скорой помощи в Алматы. Камалова написала в Instagram сообщение следующего содержания:

Со мной рядом лежит наша санитарка со своими двумя детьми и один ребёнок тоже инвалид детства ДЦП!!

Я просто первая кто сказал правду, потому как я один кормилец в семье. Я мать-одиночка у меня 4-ро детей.

Я не жалуюсь, я не прошу лишнего, слава Аллаху, у меня есть работа, на которой я работаю и зарабатываю для своей семьи.

Я прошу то, что нам положено по Закону если есть таковой в нашей большой стране.

По скорой помощи Алматы болеют куча медиков. Вся информация в ближайшее время будет официально подтверждена.