Сотрудница алматинской Скорой помощи просит помощи
Ранее среди медиков были выявлены случаи заражения коронавирусом.
Сотрудница Скорой помощи Алматы Эльвира Камалова рассказала о тяжелой ситуации в ее работе, передает zakon.kz.
Сегодня, 2 июня появилась информация о заражении коронавирусом сотрудников Скорой помощи в Алматы. Камалова написала в Instagram сообщение следующего содержания:
Уважаемые люди, я обращаюсь к вам с глубокой скорбью в душе, находясь в больнице в данный момент. Тут лежит порядка 1.5 тыс человек! Я ни в коем случае не хочу оправдываться ни перед кем вся информация в СМИ предоставляется с конкретными документами, доказывающими каждое мое слово, это не взято с неба!!! Один водитель умер на 2 подстанции... Приношу соболезнования его семье и у него остались маленькие дети, один из них инвалид!
Со мной рядом лежит наша санитарка со своими двумя детьми и один ребёнок тоже инвалид детства ДЦП!!
Я просто первая кто сказал правду, потому как я один кормилец в семье. Я мать-одиночка у меня 4-ро детей.
Я не жалуюсь, я не прошу лишнего, слава Аллаху, у меня есть работа, на которой я работаю и зарабатываю для своей семьи.
Я прошу то, что нам положено по Закону если есть таковой в нашей большой стране.
По скорой помощи Алматы болеют куча медиков. Вся информация в ближайшее время будет официально подтверждена.
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