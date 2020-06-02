В Алматы изъяли крупную партию краденых смартфонов

Всего изъято 211 краденого имущества.

У задержанного алматинца изъята крупная партия краденных смартфонов, передает zakon.kz.

Согласно информации Polisia.kz, следственным Управлением Департамента полиции Алматы был произведен санкционированный обыск по месту проживания 31-летнего гражданина П., который подозревается в приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем на территории мегаполиса. При проведении обыска по месту проживания в Медеуском районе подозреваемого лица было изъято 211 сотовых телефонов (без коробок и документов).

Изъятые сотовые телефоны в настоящее время проверяются по базе на предмет криминального происхождения. Установлено, что владельцы 67 сотовых телефонов ранее обращались в полицию по факту кражи их имущества в органы внутренних дел не только города Алматы, но и других регионов страны. Работа по установлению принадлежности остальных сотовых телефонов продолжается, - отметил заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

Отметим, что гражданин П. ранее уже привлекался к уголовной ответственности за скупку краденого. Судя по всему, прежняя судимость уроком для него не послужила. Вместе с тем, стражи порядка проводят кампанию по возврату изъятых телефонов истинным владельцам.

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