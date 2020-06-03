3 июня местами по республике пройдут дожди с грозами

Местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей, на севере - ночью и утром туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике пройдут дожди с грозами, сообщает zakon.kz.

Местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей, на севере - ночью и утром туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, днем в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Акмолинской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Атырауской, на юге Мангистауской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара, на юге Кызылординской, Атырауской областей ожидается очень сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской, местами в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Жамбылской, Туркестанской, на юге Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 22°, облачно.

Прогноз погоды на 3 июня.

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