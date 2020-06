Протестующие в Вашингтоне призывают к отставке Дональда Трампа

Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (05.00 нрст), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.

Сам Трамп, между тем, заявил в Twitter, что в понедельник американская столица была "самым безопасным местом на земле".

Washington, D.C., was the safest place on earth last night!