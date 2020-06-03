Протестующие в Вашингтоне призывают к отставке Дональда Трампа

Они осадили Белый дом во время комендантского часа.

Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (05.00 нрст), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.

Демонстранты скандируют "руки вверх - не стреляй!", другие лозунги содержат ругательства в адрес комендантского часа, призывы к отставке президента Дональда Трампа и призывы к справедливости в деле Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции.

Сам Трамп, между тем, заявил в Twitter, что в понедельник американская столица была "самым безопасным местом на земле".

Washington, D.C., was the safest place on earth last night! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

По данным полиции города, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна полицейская машина, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах страны объявили комендантский час.

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