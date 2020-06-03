Цена нефти Brent превысила 40 долларов за баррель впервые с 6 марта.

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года превысила 40 долларов за баррель, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent превысила 40 долларов за баррель впервые с 6 марта.

По состоянию на 06:59 нрст, стоимость барреля нефти марки Brent составила 40,07 долларов.

В то время как цена июльских фьючерсов нефти марки WTI увеличилась примерно на 1,5% и составила 37,49 долларов за баррель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!