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Токаев рассказал о возможности появления военной базы США в Казахстане

Глава государства отметил, что строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается.

Фото : eadaily3 июня 2020, 07:33

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что появление военной базы США на территории Казахстана не стоит в повестке дня, сообщает zakon.kz.

Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня, - сообщил Токаев в интервью "Комсомольской правде".

В то же время сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами успешно развивается в таких стратегических сферах, как энергетика, инвестиции, технологии.

Мы постоянно контактируем по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, - подчеркнул президент Казахстана.

Токаев также рассказал, что Казахстан ранее сотрудничал со специалистами США в сфере биологической безопасности. В сентябре 2016 года в Алматы открылась Центральная референс-лаборатория, на строительство которой, по некоторым данным, правительством США потрачено 130 миллионов долларов.

В связи с истечением контракта американские ученые покинули биолабораторию в Алматы. Там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета, - заверил глава государства.

Исследования в сфере биобезопасности остаются актуальными для Казахстана. Поэтому Токаев заявил о готовности Казахстана к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами.

Неделей ранее президент Казахстана поручал разработать закон о биологической безопасности.


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