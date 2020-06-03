Токаев прокомментировал мнение о дискриминации при поступлении на госслужбу

Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах.

В интервью "Комсомольской правде" Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал переименование населенных пунктов и мнение о проблемах для славянского населения при трудоустройстве в органы власти, передает zakon.kz.

Глава государства отметил, что повального переименования населенных пунктов в Казахстане нет.

Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно не популярные среди местных жителей, например, "Тепловозная" и "Приканальная", - отметил Токаев.

По его словам, каждому переименованию предшествуют разъяснительная работа, историческое обоснование, учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов.

Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия. Совсем недавно в Караганде появились улицы Григория Потанина (российский географ, публицист, исследователь Центральной Азии, - ред.) и Александра Затаевича (русский и советский музыкант, народный артист Казахской ССР, - ред.). Не могу согласиться с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на государственную службу. Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах (местных представительных органах, - ред.). Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах, - сказал Президент.

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