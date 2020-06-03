Токаев: На латиницу будем переходить постепенно

Поспешность может навредить этому большому делу.

Касым-Жомарт Токаев в интервью "Комсомольской правде" отметил, что на латиницу Казахстан будет переходить без ускорения, передает zakon.kz.

По его словам, данный процесс инициировал Первый Президент Казахстана в рамках концепции духовной модернизации.

Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет. Мировое информационное пространство в результате ускоренного внедрения новых технологий стремительно трансформируется. Нашим детям предстоит органично вписаться в новые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику, - сказал он.

Президент уточнил, что модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка.

В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центрально-азиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Кроме того, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво, - отметил Токаев.

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