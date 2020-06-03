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У скончавшейся павлодарки коронавирус подтвердился не сразу

Анализ от 26 мая дал отрицательный результат.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz3 июня 2020, 09:29

В Павлодаре от коронавиурса скончалась пенсионерка, передает zakon.kz.

Умершая, 1935 г.р., состояла на учете с артериальной гипертензией. 26 мая у нее поднялась температура, появилась боль в горле.

Ее осмотрел врач мобильной бригады поликлиники на дому. Выставлен диагноз ОРВИ, назначено лечение. Был взят мазок на COVID-19, который показал отрицательный результат, - цитирует Павлодар-онлайн УОЗ региона.

28 мая женщину на скорой помощи доставили в пульмонологическое отделение. Ее состояние оценивалось как тяжелое, были жалобы на кашель, слабость, повышение температуры тела до 39,5 градусов. Ее сразу госпитализировали в палату интенсивной терапии, позже подключили к аппарату ИВЛ.

31 мая у пациентки повторно взяли мазок на COVID-19, болезнь подтвердилась 1 июня. Женщину перевели в инфекционный госпиталь.

При поступлении состояние ее было крайне тяжелое, на ИВЛ пациентку госпитализировали в реанимационное отделение. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь, организована консультация необходимых специалистов. Лечение проводилось согласно утвержденным стандартам, протоколам диагностики и лечения заболеваний. Несмотря на проводимую интенсивную терапию ,1 июня в 17.05 констатирована биологическая смерть пациента, - сообщили в УЗО.

Это четвертый летальный исход среди больных COVID-19 в регионе.


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