Мальчики взяли автомобиль дедушки и погибли в ДТП

Семилетний мальчик вместе с шестилетним братом погибли в смертельном ДТП в американском штате Миссури. Об этом сообщает CNN, передает zakon.kz.

Они взяли Бьюик ЛаКросс, который принадлежал бабушке и дедушке, и выехали на дорогу в округе Джексон. В какой-то момент автомобиль съехал с дороги и ударился об ограждение. Затем он отлетел в натянутый трос, а после врезался в дерево и загорелся.

Дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

MSHP investigating double fatality accident at Blue Mills and Miller (unincorporated area of Jackson County) involving two children. MSHP will provide updates. @JCSheriffOffice @JacksonCountyMO pic.twitter.com/L0DNEHkYnz