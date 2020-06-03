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В Актюбинской области водохранилище усыпано мертвой рыбой

В Каргалинском водохранилище водятся еще щука, лещ, окунь, карп.

Фото : mgorod.kz3 июня 2020, 10:12

Актюбинцы сняли на видео мертвую рыбу в водохранилище, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой город", видео было снято в воде и на берегу Каргалинского водохранилища.

Комментаторы предполагают, что мор произошел из-за сильной жары и из-за того, что в водохранилище очень мало воды.

Мы узнали о случившемся через Instagram, выехали на место, собрали рыбу, всего - 925 штук, сдали в ветлабораторию. Это мальки леща. Что произошло, мы не знаем. Также мы взяли пробы воды, результаты будут известны в начале следующей недели. Специалисты проверят рыбу на инфекционные и паразитарные болезни, сделают анализ воды, - сообщил руководитель отдела Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурболат Дуйсенов. - В Каргалинском водохранилище водятся еще щука, лещ, окунь, карп. С ними все нормально. Водохранилище имеет 4 притока – Косестек, Жаман Каргалы, Шанды, Карабутак, их мы проверили тоже, вода там чистая. Остается ждать результатов исследования.


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